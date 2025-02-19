ЗАЭС после перезапуска будет снабжать электроэнергией новые регионы России

Лихачев: ЗАЭС будет снабжать электроэнергией новые регионы России и Крым

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) после планируемого перезапуска будет снабжать электроэнергией новые регионы Российской Федерации и Крым. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, госкорпорация готовит большую программу перезапуска АЭС, которую могут утвердить в течение полутора месяцев. Возобновить же работу Запорожской АЭС, отметил Лихачев, станет возможным, как только позволит военно-политическая обстановка.

«Это достаточно большой объем электроэнергии — 6 гигаватт. Сетевой оператор распишет нам наше служение для того, чтобы запитать потребителей Донбасса, наших новых регионов. Возможно, какая-то часть уйдет на Крым», — сказал он.

13 февраля официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что украинские войска продолжают терроризировать своими ударами Запорожскую АЭС и город Энергодар, в то время как Россия пытается обеспечить безопасность находящихся на станции экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее удары украинских войск по колонне с экспертами МАГАТЭ попали на видео.