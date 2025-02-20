Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВЦИОМ сообщил о сокращении доли желающих покинуть Россию граждан

ВЦИОМ: доля желающих уехать из РФ на ПМЖ сократилась до исторического минимума
close
Shutterstock

Доля желающих уехать из России за границу на постоянное место жительства сократилась с 16% до 5%, это исторический минимум за 30 лет изучения данного вопроса. Об этом сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в ходе круглого стола в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

«Сегодня мы видим, что доля потенциальных иммигрантов сократилась втрое, до 5%, это исторический минимум за все 30 лет изучения», — рассказал гендиректор ВЦИОМ в ходе круглого стола экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему «Три года СВО: как изменилась Россия». Федоров также отметил, что в настоящее время около 92% россиян не испытывают желания покинуть страну и уехать за границу на постоянное место жительства.

Глава ВЦИОМ среди прочего рассказал, что большинство — порядка 72% — граждан РФ считают, что Россия — это особая цивилизация, которой не нужно стремиться стать частью западной цивилизации.

7 февраля газета «Ведомости» со ссылкой на результаты онлайн-опроса Института прикладных экономических исследований РАНХиГС писала, что в Россию вернулись около 10% релокантов, покинувших страну в 2022 и 2023 годах.

До этого бренд-менеджер товарного знака «СибТаль» Роман Рожков рассказал «Газете.Ru», почему в 2025 году РФ ждет новый приток «сбежавших» россиян.

Ранее генконсул назвал число оставшихся в Казахстане релокантов из России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами