ВЦИОМ сообщил о сокращении доли желающих покинуть Россию граждан

Доля желающих уехать из России за границу на постоянное место жительства сократилась с 16% до 5%, это исторический минимум за 30 лет изучения данного вопроса. Об этом сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в ходе круглого стола в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

«Сегодня мы видим, что доля потенциальных иммигрантов сократилась втрое, до 5%, это исторический минимум за все 30 лет изучения», — рассказал гендиректор ВЦИОМ в ходе круглого стола экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему «Три года СВО: как изменилась Россия». Федоров также отметил, что в настоящее время около 92% россиян не испытывают желания покинуть страну и уехать за границу на постоянное место жительства.

Глава ВЦИОМ среди прочего рассказал, что большинство — порядка 72% — граждан РФ считают, что Россия — это особая цивилизация, которой не нужно стремиться стать частью западной цивилизации.

7 февраля газета «Ведомости» со ссылкой на результаты онлайн-опроса Института прикладных экономических исследований РАНХиГС писала, что в Россию вернулись около 10% релокантов, покинувших страну в 2022 и 2023 годах.

До этого бренд-менеджер товарного знака «СибТаль» Роман Рожков рассказал «Газете.Ru», почему в 2025 году РФ ждет новый приток «сбежавших» россиян.

Ранее генконсул назвал число оставшихся в Казахстане релокантов из России.