Эксперт предсказал возвращение российских релокантов в страну

Волна эмиграции, захлестнувшая Россию, постепенно уступает место обратной тенденции – возвращению релокантов домой. Особенно ярко прослеживается этот тренд на рынке труда квалифицированных специалистов. Бренд-менеджер товарного знака «СибТаль» Роман Рожков объяснил «Газете.Ru», почему в 2025 году страну ждет новый приток «сбежавших» россиян.

По его словам, отъезд за границу произошел «на эмоциях». Многие уехали, поддавшись панике. На деле же далеко не каждый был готов к масштабным переменам.

Одна из причин возвращения — невозможность получить легальный статус. На практике получить разрешение на длительное проживание в выбранной стране довольно непросто. Попутно возникают проблемы с жильем и здравоохранением. И даже банальная бюрократия во многих государствах присутствует гораздо отчетливее.

«Разница менталитетов и трудности с адаптацией к новым реалиям. «Другое» окружение, приправленное языковым барьером, отсутствие привычного сервиса, высокие цены и множество других факторов вынуждают чувствовать себя в чужой стране неуютно. А также — невозможность найти достойную работу. Многие устремляются за рубеж «для лучшей жизни». Однако эмиграция – это практически всегда понижение социального статуса: по крайней мере, на первых порах. А уникальных специалистов, которых другие страны готовы «оторвать с руками», в реальности не так уж много», — подчеркнул он.

Как отметил эксперт, еще в прошлом году спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что более 60% релокантов уже вернулись и продолжают трудиться на прежних рабочих местах.

«По самым скромным прогнозам, в наступающем 2025 году обратный билет в Россию приобретут еще около 20% наших соотечественников», — сказал эксперт.

Возвращение в Россию, по словам Рожкова, сейчас может быть существенным плюсом для релокантов.

«Рынок труда повернулся лицом к соискателю. Сокращение безработицы приводит к росту конкуренции предприятий за сотрудников – особенно квалифицированных. Теперь главный выбор делают не работодатели, а работники. Помимо этого, продолжается отток рабочей силы в лице мигрантов. Освобождение «рабочих» профессий порождает необходимость привлечения новых квалифицированных кадров, способных управлять автоматизированными процессами. Поэтому в новом году хорошо образованные носители русского языка будут востребованы как никогда. Также многие отнеслись к переезду сотрудников с пониманием, наладив удаленку. Однако любым послаблениям приходит конец, и даже самых продвинутых все чаще просят определиться: здесь они или уже там», — резюмировал он.

Ранее выяснилось, куда иностранцы едут отмечать Новый год в России.