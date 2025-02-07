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Раскрыто, сколько релокантов вернулись в Россию

«Ведомости»: около 10% релокантов вернулись в Россию
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В Россию вернулись около 10% релокантов, покинувших страну в 2022 и 2023 годах. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на результаты онлайн-опроса Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

По данным исследования, 26,7% вернувшихся в РФ респондентов меняли зарубежную страну проживания во время эмиграции. Причем почти в половине (46,8%) случаев такие опрошенные как минимум два раза переезжали в другие государства. 64% респондентов остались в той же стране, в которую изначально уехали. Еще 26% меняли государство пребывания более одного раза и на момент проведения опроса продолжали там проживать.

Чаще всего респонденты уезжали сначала в Грузию (15,5%), Казахстан (10,5%), Армению (9,9%), Израиль (8,4%), Турцию (8,3%), ФРГ (5,7%) и Сербию (4,6%). При этом большинство граждан России, которые изначально переехали в Грузию, Армению, Казахстан и Турцию, затем перебрались жить в другую страну.

Онлайн-опрос был проведен в феврале — марте прошлого года. Участниками исследования стали 3459 человек. Все они покинули РФ в 2022–2023 годах после начала специальной военной операции (СВО) на Украине и проживали за границей не менее трех месяцев подряд.

До этого бренд-менеджер товарного знака «СибТаль» Роман Рожков рассказал «Газете.Ru», почему в 2025 году РФ ждет новый приток «сбежавших» россиян.

Ранее в Госдуме сравнили релокантов и иноагентов.

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