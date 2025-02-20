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Из ТЦ на западе Москвы эвакуировали несколько сотен человек

Из ТЦ «Небо» в Москве эвакуировали более 200 человек
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Global Look Press

Посетителей торгового центра «Небо» в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В публикации отмечается, что более 200 человек эвакуировали из здания по адресу улица Авиаторов, дом 3.

На месте работали оперативные службы.

2 февраля в Москве эвакуировали посетителей торгового центра «Райкин Плаза».

Людей призвали покинуть здание через эвакуационные выходы. Информация о причинах эвакуации пока уточняется.

4 января в торговом центре «Мега Химки» эвакуировали посетителей.

21 декабря торговый центр «Гелиос» в подмосковном Королеве эвакуировали после взрыва петард в помещении многофункционального центра. В результате произошедшего никто не пострадал.

Днем ранее эвакуация произошла в торговом центре в Москве в районе Солнцево.

В начале сентября Telegram-канал Baza сообщал, что посетителям московского торгового центра «Мозаика» пришлось ломать двери во время пожарной эвакуации, поскольку предназначенные для нее выходы оказались заперты.

Ранее в Химках произошел крупный пожар.

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