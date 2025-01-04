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Из крупного ТЦ в Подмосковье эвакуируют посетителей

Эвакуация посетителей проходит в ТЦ «Мега Химки»
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Алексей Филиппов/РИА Новости

В торговом центре «Мега Химки» в настоящее время проходит эвакуация посетителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудницу торговой сети.

«Сейчас осуществляется эвакуация», — заявила она.

Однако причины, по которым предпринимаются такие меры, не были уточнены.

21 декабря торговый центр «Гелиос» в подмосковном Королеве эвакуировали после взрыва петард. Злоумышленники взорвали петарды в помещении многофункционального центра. В результате произошедшего никто не пострадал.

Днем ранее эвакуация произошла в торговом центре в Москве в районе Солнцево.

В начале сентября Telegram-канал Baza сообщал, что посетителям московского торгового центра «Мозаика» пришлось ломать двери во время пожарной эвакуации, поскольку предназначенные для нее выходы оказались заперты.

Ранее в Подмосковье неизвестный запустил салют в отделении почты.

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