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Торговый центр эвакуировали в Подмосковье

«Осторожно, Москва»: ТЦ «Гелиос» в Подмосковье эвакуировали из-за взрыва петард
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Shutterstock

Торговый центр «Гелиос» в подмосковном Королеве эвакуировали после взрыва петард. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В публикации отмечается, что злоумышленники взорвали петарды в помещении многофункционального центра. В результате произошедшего никто не пострадал.

Очевидцы утверждают, что людей в торговый центр до сих пор не впускают. По их словам, после взрыва «все заискрилось, было страшно».

До этого сообщалось, что эвакуация торгового центра «Форт» в московском районе Отрадное произошла из-за взорвавшейся петарды, а не выстрелов.

При этом изначально очевидцы говорили, что слышали «звуки стрельбы» в торговом центре «Форт». Официальной информации о происшествии пока не поступало. На место выдвинулись оперативные службы.

7 декабря сообщалось, что в Москве в торговом центре «Вавилон-92» на проезде Дежнева взорвался смартфон в салоне сотовой связи. Инцидент произошел в районе Южное Медведково. По данным канала, пострадали два человека — они получили ожоги лица. В здании наблюдалось сильное задымление. Сообщалось о заблокированных людях в одном из магазинов. В торговом центре проводилось эвакуация. На месте работали экстренные службы.

Ранее полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после стрельбы в центре Москвы

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