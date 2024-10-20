В Москве эвакуировали торговый центр

В Москве в районе Солнцево эвакуировали торговый центр. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач» со ссылкой на подписчиков.

Других подробностей на данный момент нет.

В начале сентября Telegram-канал Baza сообщал, что посетителям московского торгового центра «Мозаика» пришлось ломать двери во время пожарной эвакуации, поскольку предназначенные для нее выходы оказались заперты.

Задымление в ТЦ произошло 7 сентября около 21:00 мск. На место были вызваны пожарные, а всем посетителям было дано указание эвакуироваться. Как рассказали посетители, которые находились в кинотеатре, их всех направили к одному выходу. Сотрудники «Мозаики» сказали людям, что там они смогут выйти на улицу, однако на месте выяснилось, что проход закрыт. В итоге эвакуационные двери пришлось ломать.

17 октября возгорание произошло в ресторане, расположенном в центре Москвы.

Ранее неизвестный устроил пожар в московском отеле.