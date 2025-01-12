В Химках загорелось здание в промышленной зоне на Рабочей улице

В Химках произошел крупный пожар в промышленной зоне возле Заводской улицы. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичные Химки».

Столб густого темно-серого дыма виден из разных концов микрорайона и поднимается в воздух на высоту в несколько десятков метров. Точный адрес пожара — ул. Рабочая, 2Ак15. Из окон, предположительного, нежилого здания вырывается пламя. Судя по кадрам с места событий, тушение пожара еще не началось.

4 января в ТЦ «Мега Химки» состоялась эвакуация.

21 декабря торговый центр «Гелиос» в подмосковном Королеве эвакуировали после взрыва петард. Злоумышленники взорвали петарды в помещении многофункционального центра. В результате произошедшего никто не пострадал.

Днем ранее эвакуация произошла в торговом центре в Москве в районе Солнцево.

Ранее в Калифорнии объявили эвакуацию музея Гетти из-за усиления пожаров.