Посетителей торгового центра на севере Москвы эвакуировали

В Москве эвакуируют посетителей торгового центра «Райкин Плаза». Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

«Посетители ТЦ «Райкин Плаза» на Шереметьевской сообщают об эвакуации», — говорится в публикации.

Людей призвали покинуть здание через эвакуационные выходы. Информация о причинах эвакуации пока уточняется.

4 января в торговом центре «Мега Химки» эвакуировали посетителей.

21 декабря торговый центр «Гелиос» в подмосковном Королеве эвакуировали после взрыва петард в помещении многофункционального центра. В результате произошедшего никто не пострадал.

Днем ранее эвакуация произошла в торговом центре в Москве в районе Солнцево.

В начале сентября Telegram-канал Baza сообщал, что посетителям московского торгового центра «Мозаика» пришлось ломать двери во время пожарной эвакуации, поскольку предназначенные для нее выходы оказались заперты.

Ранее в Подмосковье неизвестный запустил салют в отделении почты.