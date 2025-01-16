Папа Франциск ушиб руку при падении

Папа Римский Франциск ушиб руку при падении, перелома нет

Папа Римский Франциск повредил правое предплечье при падении. Об этом сообщает служба печати Святого престола, передает Reuters.

«Сегодня утром в результате падения в доме Санта-Марта Папа Франциск получил ушиб правого предплечья, переломов нет. Рука была обездвижена в качестве меры предосторожности», — говорится в заявлении.

В декабре понтифик получил травму подбородка, ударившись об тумбочку.

В октябре президент Бразилии Лула да Силва получил травму головы. После возвращения из Сан-Пауло в свою резиденцию президент пошел в ванну, где сел на скамью. В один момент она опрокинулась, в результате чего бразильский лидер ударился головой и повредил затылок.

Главу государства доставили в больницу, где ему наложили несколько швов. МРТ показало небольшое кровотечение.

10 декабря Луле да Силве провели трепанацию черепа, чтобы убрать гематому. Его обязанности временно исполнял вице-президент Бразилии Жералду Алкмин.

12 декабря президенту Бразилии провели еще одну операцию, в ходе которой перекрыли кровоток в определенной области мозга, что позволит предотвратить повторное кровоизлияние.

Ранее Россия пожелала президенту Бразилии скорейшего выздоровления.