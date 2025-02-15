В Ватикане рассказали о самочувствии папы Римского

Несмотря на инфекцию дыхательных путей, самочувствие папы Римского Франциска остается удовлетворительным. Об этом РИА Новости сообщила служба печати Святого престола.

«После обострения бронхита в последние дни папа прошел специальные обследования и начал проходить медикаментозную терапию в больнице. Первичные анализы показывают инфекцию дыхательных путей. Клинические условия удовлетворительные. Присутствует легкое повышение температуры», — сообщили в пресс-службе Ватикана.

Папа Франциск обратился в римскую клинику Gemelli для продолжения лечения в больничных условиях.

Известно, что Франциска госпитализировали в пятницу, 14 февраля.

Из-за госпитализации ему пришлось отменить встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и генеральным директором CNN Марком Томпсоном.

16 января сообщалось, что Папа Римский Франциск повредил правое предплечье при падении. Рука была обездвижена в качестве меры предосторожности. В декабре понтифик получил травму подбородка, ударившись об тумбочку.

Ранее папа Римский предостерег от культа духа войны.