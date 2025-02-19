В аэропорту Ижевска сняли введенные ограничения

В аэропорту Ижевска отменены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения были сняты в 9:00 мск. Они были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Этим утром вместе с воздушными гаванями Татарстана ограничения вводили в аэропорту Ульяновска, но их отменили через два часа. Также сообщалось, что аэропорты Ижевска и Кирова временно не принимали и не отправляли авиарейсы.

Ограничения ввели на фоне налетов беспилотников Вооруженных сил Украины на российские регионы. В частности, в Самарской области украинские дроны атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Губернатор региона Вячеслав Федорищев добавил, что на предприятии организовали работу экстренных и оперативных служб.

Ранее в аэропорту Новосибирска задержали и отменили прилет более 20 рейсов.