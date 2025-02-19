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В аэропорту Ульяновска сняли введенные ранее ограничения

Росавиация: в аэропорту Ульяновска отменили все ранее введенные ограничения
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imfaydez/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Ульяновска отменены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения были сняты в 6:00 мск. Ранее они были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

19 февраля сообщалось, что аэропорты Ижевска и Кирова временно не принимают и не отправляют авиарейсы. Ограничительные меры действуют с 4:30 мск.

Ограничения ввели на фоне налетов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы. В Самарской области украинские дроны атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Губернатор региона Вячеслав Федорищев добавил, что на предприятии организовали работу экстренных и оперативных служб.

Кроме того, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что над Тулой сбит беспилотник Вооруженных сил Украины.

Ранее у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.

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