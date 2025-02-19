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В Госдуме хотят предоставить газовщикам право беспрепятственно заходить в квартиры

Газовщики могут получить право по решению суда заходить в квартиры
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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Сотрудники газовой службы по решению суда смогут беспрепятственно заходить в жилые помещения для проверки оборудования. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Депутат отметил, что в соответствии с законопроектом суд в течение 12 дней будет обязан вынести решение, дающее возможность газовщикам вместе с судебными приставами заходить в квартиры для проверки газового оборудования.

Авторы законопроекта подчеркнули, что отсутствие такого беспрепятственного допуска сотрудников газовой службы в жилые помещения создает угрозу жизни и здоровью для всех собственников и нанимателей в многоквартирном доме.

12 ноября сообщалось, что в Подмосковье упростили вызов специалистов для проверки газовых плит.

31 октября в жилом доме в Черкесске произошел взрыв бытового газа. Очаг взрыва, предварительно, был в квартире пенсионерки с психическим расстройством, которая не пускала газовщиков и не выходила из дома.

Ранее певица Лолита осталась без газа.

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