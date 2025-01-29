Лолита осталась без газа

После жалоб певицы Лолиты в ее доме возобновили подачу газа

Певица Лолита Милявская осталась без газа в центре Москвы, но добилась его подключения своим соседям. Об этом она написала в Telegram-канале.

Некоторое время назад артистка пожаловалась в соцсетях на работников газовой службы, которые якобы нашли в ее квартире некие нарушения. 29 января соседям вернули газ, однако у певицы в квартире его все еще нет.

«Огромное спасибо, дорогие журналисты, за проделанную вами работу. Я знаю, что вы замучили вопросами и запросами жилищников», — поделилась она.

Милявская также показала фотографию обрезанной трубы и предположила, что так ей отомстили коммунальщики.

Недавно Милявская также заявила, что попросит у СК проверки на экстремизм активистов, жалующихся на ее выступления.

Она объяснила, что регулярно видит в социальных сетях сообщения от общественников с рассылкой по разным чатам. В них активисты обращаются к жителям городов, где проходит концерт артистки, требуя «противостоять» ей и «не допустить шабаш». Милявская заявила, что такая «методичка» негативно сказывается на ее репутации и карьере.

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