В Подмосковье упростили вызов специалистов для проверки газовых плит

Подать заявку на проверку, ремонт и пусконаладку газового оборудования в Московской области можно будет онлайн через региональный портал госуслуг, сообщили в пресс-службе губернатора и областного правительства.

В соответствии с задачами нацпроекта «Цифровая экономика» подача заявки на обслуживание газового оборудования переходит в электронный вид.

Кроме того, в рамках пилотного проекта, реализуемого Московской областью совместно с правительством РФ, через портал госуслуг жители области смогут переоформить договор на поставку газа.

«Мы продолжаем создавать современные сервисы, которые экономят время, силы, ресурсы жителей, делают жизнь комфортнее. Сейчас на нашем региональном портале собрано почти 400 услуг, доступных в «цифре», — сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона отметил, что жителям быстрее и проще подавать заявки, поскольку многие данные будут подгружаться автоматически.

«В скором времени люди смогут онлайн выбирать удобную дату визита газовщика. По регламенту оборудование необходимо проверять не реже раза в год. Кроме того, через региональный портал госуслуг теперь можно оформить вызов специалиста, если нужно настроить и запустить газовое оборудование в частном доме», — добавил Андрей Воробьев.

В пресс-службе главы региона уточнили, что ранее подать заявление для заключения договора на техническое обслуживание газового оборудования онлайн можно было только на сайте «Мособлгаза».

Теперь договор можно подписать на портале госуслуг с помощью приложения «Госключ». Если у пользователя нет электронной цифровой подписи, система предложит оформить ее прямо во время заполнения заявки. В течение 10 рабочих дней договор поступит в личный кабинет заявителя. Собирать и прикладывать к заявке какие-либо документы не потребуется.

Вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко рассказал, что подмосковный опыт по внедрению электронного документооборота в сфере обслуживания газового будет применен и в других регионах страны.