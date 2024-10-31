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«Бабушка Алла не пускала газовщиков»: при взрыве в Черкесске погибли два человека

Причиной взрыва газа в Черкесске назвали пенсионерку с расстройством

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Разрушения в многоквартирном жилом доме по улице Лободина после взрыва газа, Черкесск, 31 октября 2024 года

Халимат Эбзеева/ТАСС
В Черкесске взрыв газа обрушил часть крыши и два этажа. Погибли, по разным данным, от одного до трех человек. Некоторым жителям пришлось самостоятельно выбираться по обломкам с верхних этажей, 11 человек пострадали. Среди них случайный прохожий, которому упали на голову кирпичи и стекла. Очаг взрыва, предварительно, был в квартире пенсионерки с психическим расстройством, которая не пускала газовщиков и не выходила из дома.

«Повыбегали, кто в чем»: как произошел взрыв

Бытовой газ взорвался в жилой пятиэтажке города Черкесск на улице Лободина в районе шести утра, когда многие жильцы спали. Обрушилась часть дома с крышей на четвертом и пятом этажах, разрушены около десяти квартир. В соседней многоэтажке выбило стекла, обломки повредили две машины во дворе. Сила взрыва была такой, что его слышали в центре города, хотя пятиэтажка находится на окраине, а некоторые приняли его за землетрясение.

«Жильцы квартиры на четвертом этаже рассказали нам, что проснулись от страшного шума. Внезапно начали лопаться стены, а потолок — трескаться», — описывает Telegram-канал SHOT.

Всего из дома эвакуировали 52 человека. Некоторым пришлось выбираться самостоятельно. Жители верхних этажей спускались «через окна по конструкциям».

«Взрыв был в кирпичной пристройке к нашему дому на два подъезда. Во дворе пыль стояла... Смотрю — два верхних этажа разрушено. Соседи все повыбегали, кто в чем... Тут такой грохот был, вы не представляете!» — вспоминает один из очевидцев.

Что известно о пострадавших

По данным МЧС, два человека погибли, еще 11 пострадали. ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона пишет, что число погибших выросло до двух, SHOT и РЕН ТВ — что до трех. Из пострадавших четверо госпитализированы.

«Один из пострадавших — мужчина, который в момент ЧП проходил под окнами дома. На него упала кирпичная кладка и стекла из окон», — уточняет Telegram-канал Mash.

У двоих из четверых человек в больнице из травм резаные раны лица, ушибы, один находится в шоковом состоянии. По неофициальной информации, среди пациентов несколько в тяжелом состоянии, также среди раненых есть ребенок.

Спасатели продолжают разбирать завалы, удалось вытащить бабушку, ребенка и мужчину. На месте работают 92 спасателя и 40 единиц техники. Эвакуированных перевезли в пункт временного размещения на базе школы-интерната имени Г.Д. Латоковой, там им дадут горячее питание.

«Организован пассажирский транспорт для доставки людей. Они будут обеспечены всем необходимым. Создан оперативный штаб», — отчитался глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Пенсионерка не пускала газовщиков: причина взрыва

Эпицентр взрыва, предварительно, находился на пятом этаже. Незадолго до него в воздухе чувствовался запах газа. Есть версия, что именно там в трехкомнатной квартире жила пожилая женщина, которая не впускала к себе газовщиков для проверки, скандалила с управляющей компанией и соседями.

«Бабушка Алла страдала психическим расстройством, она заперлась в квартире и никого туда не пускала — ни газовиков, ни полицейских. Более того, на каждый шум во дворе женщина высовывалась из окна, орала матом и кидалась палками в соседей. Мусор бабуля тоже выкидывала прямо с пятого этажа. У женщины был супруг, но местные его почти не видели», — пишет SHOT.

Жильцы отмечают, что последнее время пенсионерка совсем «слетела с катушек», при этом с ней ничего не могли сделать из-за наличия психического расстройства. Специалисты по газу пытались попасть к ней домой несколько раз, но женщина им не открывала, а однажды «через дверь покрыла матом полицейских». Мэр Черкесска Алексей Баскаев при этом говорит, что все работы и проверки к отопительному сезону в доме провели как положено. Следствие уже завело уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Есть ли бабушка Алла среди погибших при взрыве, пока неизвестно.

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