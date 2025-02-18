Жителей Московской области начнут штрафовать за отсутствие регистрации собак

В Московской области с марта начнут штрафовать за отсутствие регистрации собак

С марта 2025 года в Московской области начнут применять штрафы к жителям за несоблюдение правил регистрации домашних животных. Об этом сообщается на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Согласно новому закону, регистрация собак обязательна, в то время как регистрацию других домашних животных можно проводить по желанию. Животных необходимо зарегистрировать в течение двух недель после достижения ими трехмесячного возраста.

Зарегистрировать питомцев можно будет в ветеринарных клиниках, которые находятся под управлением областного министерства сельского хозяйства.

18 декабря депутаты Приморья приняли региональный законопроект, который обязывает владельцев собак регистрировать своих питомцев.

В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Для граждан наказание составит- от 1,5 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тыс. рублей, а для юридических — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.

Ранее российском регионе ввели ограничения на содержание собак в квартирах.