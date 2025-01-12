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В российском регионе ввели ограничения на содержание собак в квартирах

В Башкирии ввели ограничения на содержание собак в квартирах
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Иоанн Ткаченко/«Газета.Ru»

В Башкирии утвердили дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных, ограничив число собак и кошек, которых можно содержать в квартире. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Из документа следует, что в квартирах и частных домах на каждые 18 квадратных метров можно содержать не более одной крупной или средней собаки, либо двух маленьких собак, либо двух кошек. На каждые 200 кв. м земельных участков разрешается держать одну крупную или среднюю либо три мелких собаки.

Хозяин животного теперь на законодательном уровне обязан кормить животных, а также обеспечивать другие его потребности.

За пределами специальных мест для выгула собаки должны быть в ошейниках, хозяин должен держать питомца на поводке, длиною не более 1 метра.

В конце осени в России утвердили штрафы за нарушение правил содержания домашних животных. Самым крупным наказанием является взыскание в 30 тысяч рублей.

Ранее в России оценили шансы на принятие закона о запрете животных в цирках.

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