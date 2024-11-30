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В России утвердили штрафы за нарушение правил содержания домашних животных

Путин подписал закон о штрафах за нарушение требований к содержанию питомцев

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Для граждан  наказание составит-от 1,5 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тыс. рублей, а для юридических — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.

Сами требования прописаны в законе об ответственном обращении с животными. В частности, хозяева питомцев должны обеспечить им надлежащий уход и своевременное оказание ветеринарной помощи. Также документом запрещается самовыгул.

Отдельно в законе упоминаются потенциально опасные собаки. Выгуливать их можно только в наморднике и на поводке.

26 ноября депутаты Госдумы приняли на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах до 30 тыс. рублей за ненадлежащее содержание домашних животных. Документ был внесен в нижнюю палату парламента еще в 2021 году. Изначально в нем предлагалось установить штрафы до 10 тыс. рублей.

Ранее россиянам рассказали о пользе реестра домашних животных.

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