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В Приморье для владельцев собак ввели новое правило

В Приморье владельцев собак обязали регистрировать своих питомцев

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Sorapop Udomsri/Shutterstock/FOTODOM

Депутаты Приморья приняли региональный законопроект, который обязывает владельцев собак регистрировать своих питомцев. Об этом сообщается на официальном сайте законодательного собрания Приморского края.

«На территории Приморского края домашние животные (собаки) подлежат обязательной регистрации», — говорится в сообщении.

В тексте законопроекта утверждается, что иные домашние животные подлежат регистрации по инициативе их владельцев. Порядок регистрации домашних животных устанавливается правительством Приморского края.

Как отметили в законодательном собрании, целью такого нововведения является попытка сформировать культуру обращения с домашними животными.

Ожидается, что проект подтолкнет граждан региона к более ответственному отношению к своим питомцам, а также позволит соблюдать права соседей и снизит количество конфликтных ситуаций, которые нередко возникают между владельцами домашних животных и другими жителями.

Среди прочего, поправки также призваны уменьшить прирост численности бездомных животных за счет потерявшихся или брошенных владельцами.

В ноябре комитет Государственной думы по государственному строительству рекомендовал ГД принять во втором чтении законопроект о штрафах владельцам за несоблюдение требований к содержанию домашних животных.

В том же месяце член парламентского комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова рассказала, что Единый реестр домашних животных, создание которого поддержали в Совете Федерации России, позволит оперативно получить данные о прививках и перенесенных заболеваниях питомца, а также позволит защитить людей от агрессивных собак.

Ранее юноша из Петербурга стал вором из жалости к бездомным животным.

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