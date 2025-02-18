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Новак: устранение последствий атаки ВСУ на станцию КТК займет месяцы

Новак: ликвидация ущерба станции КТК от атаки ВСУ может занять месяцы
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Мурад Оруджев/РИА Новости

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) проводит оценку ущерба своей нефтеперекачивающей станции (НПС) в Краснодарском крае после атаки ВСУ, ликвидация последствий может занять месяцы. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, его цитирует РИА Новости.

«Сейчас происходит оценка, этим занимается как раз компания «Каспийский трубопроводный консорциум». Это несколько месяцев как минимум, по предварительной оценке, которую мы получили», — сообщил замглавы правительства в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.

Нефтеперекачивающая станция КТК, расположенная в Краснодарском крае, подверглась атаке украинских БПЛА 17 февраля. Несмотря на значительные повреждения, станция продолжает работу, однако транспортировка нефти по системе осуществляется на сниженных режимах перекачки.

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