Новак: устранение последствий атаки ВСУ на станцию КТК займет месяцы

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) проводит оценку ущерба своей нефтеперекачивающей станции (НПС) в Краснодарском крае после атаки ВСУ, ликвидация последствий может занять месяцы. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, его цитирует РИА Новости.

«Сейчас происходит оценка, этим занимается как раз компания «Каспийский трубопроводный консорциум». Это несколько месяцев как минимум, по предварительной оценке, которую мы получили», — сообщил замглавы правительства в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.

Нефтеперекачивающая станция КТК, расположенная в Краснодарском крае, подверглась атаке украинских БПЛА 17 февраля. Несмотря на значительные повреждения, станция продолжает работу, однако транспортировка нефти по системе осуществляется на сниженных режимах перекачки.

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