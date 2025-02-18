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Лавров прокомментировал атаку дронов ВСУ на нефтестанцию КТК

Лавров: атака ВСУ на объект КТК подтверждает, что Зеленскому нужно дать по рукам

Атака украинских беспилотников на станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае должна укрепить всех во мнении о том, что президента Украины Владимира Зеленского необходимо одернуть. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, которого цитирует РИА Новости.

По его мнению, из-за таких действий украинской власти все больше политиков начнут понимать, что Зеленскому нужно «дать по рукам».

В ночь на 17 февраля Украина осуществила массированную атаку беспилотников по территории Краснодарского края. Позже стало известно, что НПС «Кропоткинская», принадлежащая Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), выведена из эксплуатации.

По оценке ПАО «Транснефть», объем транспортировки нефти из Казахстана через Россию сократится на 30% после атаки беспилотника.

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил, что по магистральному нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума проходит не только российская нефть, нефть в нем принадлежит в разных пропорциях разным компаниям, включая американские и европейские.

Ранее в Крыму обвинили крупнейшего налогоплательщика полуострова в финансировании ВСУ.

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