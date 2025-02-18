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На Кубани рассказали о последствиях атаки БПЛА на станцию КТК

Нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума продолжает работу
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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) продолжает работу после вчерашней атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«В настоящий момент прием нефти от грузоотправителей осуществляется согласно уточненным техническим возможностям по перекачке», — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что отгрузка нефти на экспорт на морском терминале идет в штатном режиме.

17 февраля в компании сообщили, что транспортировка нефти по системе КТК после ночной атаки беспилотников на нефтеперекачивающую станцию в Краснодарском крае осуществляется на сниженных режимах перекачки.

Транспортировка казахстанской нефти по системе КТК производится без ограничений, сообщили в пресс-службе минэнерго Казахстана. В ведомстве заверили, что в настоящее время прием нефти осуществляется в штатном режиме.

Ранее у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.

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