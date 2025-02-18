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Стали известны сроки восстановления станции КТК на Кубани после атаки ВСУ

«Транснефть»: На ремонт станции КТК после атаки ВСУ уйдет около двух месяцев
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Максим Богодвид/РИА Новости

Нефтеперекачивающую станцию (НПС) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после атаки дронов ВСУ будут восстанавливать около двух месяцев. Об этом рассказали в пресс-службе «Транснефти».

«Последствия указанного удара будут устраняться в срок от полутора до двух месяцев, что может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана на порядка 30%», — сообщили в компании.

В результате украинской атаки объект получил серьезные повреждения. В частности, была разрушена крыша станции, повреждены закрытое распределительное устройство и газотурбинная установка (ГТУ). Кроме того, сильно пострадали кабели, резервуар с водой, уничтожены два трансформатора и прочее. Специалисты оценили ущерб и в ближайшее время назовут конкретные сроки восстановления объектов КТК.

Нефтеперекачивающая станция КТК, расположенная в Краснодарском крае, подверглась атаке украинских БПЛА 17 февраля. Несмотря на значительные повреждения, станция продолжает работу, однако транспортировка нефти по системе осуществляется на сниженных режимах перекачки.

Ранее у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.

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