На Кубани рассказали о последствиях атаки БПЛА на станцию КТК

КТК снизил прокачку нефти после атаки БПЛА на нефтестанцию «Кропоткинская»

Транспортировка нефти по системе Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) после атаки БПЛА на нефтеперекачивающую станцию (НПС) в Краснодарском крае осуществляется на сниженных режимах перекачки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что на данный момент момент НПС «Кропоткинская», которая подверглась атаке, выведена из эксплуатации.

«Пострадавших среди персонала НПС не имеется. Оперативными слаженными действиями работники консорциума смогли предотвратить угрозу разлива нефти», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума, расположенная в Краснодарском крае, подверглась атаке украинских БПЛА.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что Украина осуществила массированную атаку беспилотников по территории региона. По его словам, в результате падения обломков дрона в поселке Ильском Северского района повреждены 12 домов. В них, в основном, выбило окна. Пострадала женщина, которой оказали первую медицинскую помощь.

Ранее у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.