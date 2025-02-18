Госдума приняла закон о продлении программы маткапитала

Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, которым предлагается продлить программу материнского капитала до конца 2030 года. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

«Продлить программу материнского капитала еще на пять лет — по 31 декабря 2030 года — предложил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию», — говорится в сообщении.

Данный законопроект был рекомендован к принятию комитетом Госдумы по защите семьи 12 февраля. В пояснительной записке к документу говорится, что после вступления проекта в силу порядка 5 млн российских семей получат право на материнский капитал с 2027 по 2030 год. При этом реализация инициативы требует выделения дополнительных бюджетных средств на сумму 2,776 трлн рублей.

С 1 февраля текущего года материнский капитал на первого ребенка вырос до 690,3 тысяч рублей, а на второго и последующих — 912 тысяч. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, необходимые ресурсы для выполнения всех этих обязательств перед гражданами предусмотрены как федеральным бюджетом, так и Социальным фондом.

Ранее россиянам напомнили, куда потратить материнский капитал.