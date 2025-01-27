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Власти РФ увеличат размер маткапитала на первого ребенка с 1 февраля

Мишустин: с 1 февраля маткапитал на первого ребенка вырастет до 690,3 тыс. руб
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Shutterstock

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с 1 февраля материнский капитал на первого ребенка вырастет до 690,3 тысяч рублей, передает РИА Новости.

«Материнский капитал на первого ребенка превысит 690 тысяч рублей, на второго и последующих — 912 тысяч <...> Необходимые ресурсы для выполнения всех этих обязательств перед гражданами предусмотрены как федеральным бюджетом, так и Социальным фондом», — сообщил премьер.

Также с 1 февраля ежегодно будет индексироваться ежемесячная выплата по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы. До этого такие выплаты были фиксированными.

До этого ведущий научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок говорил, что средний размер страховой пенсии по старости после проведения индексации в России составит 24,9 тысячи рублей.

Специальная доплата к пенсии, составляющая чуть более 2% от январской пенсии, будет произведена в следующем месяце. Она будет осуществлена, чтобы компенсировать недополученную индексацию за текущий месяц, отметил эксперт.

Ранее в Госдуме рассказали, какой стаж необходим для пенсии.

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