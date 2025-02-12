Госдума одобрила к II чтению законопроект о продлении маткапитала

Комитет ГД одобрил к II чтению проект о продлении маткапитала до 2030 года

Комитет Государственной думы по защите семьи рекомендовал принять во втором чтении законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Прямая трансляция заседания ведется на официальном сайте ГД.

Изменения предлагается внести в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В пояснительной записке к документу говорится, что порядка 5 млн российских семей получат право на материнский капитал с 2027 по 2030 год. При этом отмечается, что реализация законопроекта требует выделения дополнительных бюджетных средств на сумму в 2,776 трлн рублей.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с 1 февраля материнский капитал на первого ребенка вырастет до 690,3 тыс. рублей. По его словам, с начала месяца будет ежегодно индексироваться ежемесячная выплата по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы. До этого такие выплаты были фиксированными.

Подробнее о том, сколько в 2025 году будут получать семьи на первого, второго ребенка и последующих детей и как можно использовать эти средства — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам напомнили, куда потратить материнский капитал.