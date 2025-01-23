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Россиянам напомнили, куда потратить материнский капитал

Экономист Швец: материнский капитал можно потратить на детей и жилье в 2025 году
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Потратить материнский капитал в 2025 году можно на улучшение жилищных условий, оплату образования детей, ежемесячные выплаты на детей до трех лет семьям с низкими доходами, оборудование для детей-инвалидов, накопительную пенсию одного из родителей. Об этом «Газете.Ru» сказала кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По ее словам, получить сертификат очень просто — практически в автоматическом режиме без обращения в социальные органы, а вот так же просто расходовать средства невозможно.

«Материнский капитал — это форма государственной финансовой поддержки семей с детьми, и расходование этих средств имеет строго целевое назначение и сопряжено с рядом ограничений. Больше всего семьи используют материнский капитал на улучшение жилищных условий. Если жилищный вопрос стоит остро, и сумма маткапитала существенно улучшает возможность сэкономить или повысить качество будущего жилья, то эти средства стоит использовать по этому направлению. Также можно потратить капитал на оплату образования детей, ежемесячные выплаты на детей до трех лет семьям с низкими доходами, оборудование для детей-инвалидов, накопительную пенсию одного из родителей», — отметила экономист.

По ее словам, каждая семья должна всесторонне проанализировать и определить наиболее предпочтительное направление расходования средств. При благоприятном материальном положении лучше подождать и иметь некую финансовую подушку в будущем, посоветовала эксперт. Она сказала, что если маткапитал не будет использоваться при взрослении детей, потом он однозначно пойдет на дополнительную пенсию одного из родителей.

С 1 февраля 2025 года материнский капитал будет проиндексирован на 7,3% и составит 676,4 тыс. рублей на первого ребенка, 893,8 тыс. рублей на второго ребенка. На этот же процент будет проиндексирована разница при рождении второго ребенка, если сертификат был уже оформлен на первого ребенка, которая составит 217,4 тыс. рублей.

Ранее россиянам назвали два шага для увеличения пенсии.

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