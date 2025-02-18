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Суд оштрафовал бывшего священника РПЦ за публикации без метки иноагента

Суд Москвы оштрафовал экс-священника РПЦ Кураева за отсутствие меток иноагента
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Таганский суд Москвы оштрафовал на 45 тысяч рублей лишенного сана бывшего дьякона Русской православной церкви Андрея Кураева (признан в РФ иностранным агентом) за публикации постов в интернете без указания статуса иностранного агента. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

»... Кураев Андрей Вячеславович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента)», — говорится в заявлении.

Бывший священнослужитель должен выплатить штраф в 45 тысяч рублей. Этот же суд в июне 2024 года оштрафовал Кураева на 30 тысяч рублей за аналогичное правонарушение.

Протодиакон Андрей Кураев был лишен сана 29 декабря 2020 года решением Епархиального суда. Решение об этом вступило в силу спустя два года, чтобы у священнослужителя было время на переосмысление своей позиции.

В 2024 году Андрей Кураев был восстановлен в священном сане и принят в клир экзархата Константинопольского патриархата в Литве.

В ноябре 2023 года богослов покинул Россию и обосновался в Праге. 22 декабря Кураев был внесен в реестр иноагентов.

Ранее Кураев заявил, что не откажется от гражданства России.

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