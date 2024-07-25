Андрей Кураев займется миссионерством в Константинопольском патриархате

Бывший протодиакон РПЦ Андрей Кураев (признан в РФ иностранным агентом), лишенный сана решением патриарха Кирилла, принят в клир экзархата Константинопольского патриархата в Литве, где займется миссионерской деятельностью. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В публикации отмечается, что в официальном сообщении о трудоустройстве бывшего протодиакона говорится, что Вселенский патриарх принял его апелляцию и «по изучении обвинительной базы постановил, что протодиакон подвергся прещениям не по религиозным мотивам, но по политическим». В связи с чем он был восстановлен в сане для продолжения служения на миссионерском поприще без привязки к какому-либо приходу.

Протодиакон Андрей Кураев был лишен сана 29 декабря 2020 года решением Епархиального суда. Решение об этом вступило в силу двумя годами позже после его утверждения патриархом Московским и всея Руси Кириллом 28 апреля 2023 года. Пауза давалась Кураеву «для переосмысления своей позиции и возвращения на путь церкви».

В ноябре прошлого года богослов покинул Россию и уехал в Прагу.

22 декабря 2023 года Кураев был внесен в реестр иноагентов.

3 апреля 2024 года Вселенский патриарх Варфоломей восстановил его в священном сане.

Ранее Кураев заявил, что не откажется от гражданства России.