Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Андрей Кураев займется миссионерством в Константинопольском патриархате

Кураев стал миссионером при Константинопольском патриархате

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

Бывший протодиакон РПЦ Андрей Кураев (признан в РФ иностранным агентом), лишенный сана решением патриарха Кирилла, принят в клир экзархата Константинопольского патриархата в Литве, где займется миссионерской деятельностью. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В публикации отмечается, что в официальном сообщении о трудоустройстве бывшего протодиакона говорится, что Вселенский патриарх принял его апелляцию и «по изучении обвинительной базы постановил, что протодиакон подвергся прещениям не по религиозным мотивам, но по политическим». В связи с чем он был восстановлен в сане для продолжения служения на миссионерском поприще без привязки к какому-либо приходу.

Протодиакон Андрей Кураев был лишен сана 29 декабря 2020 года решением Епархиального суда. Решение об этом вступило в силу двумя годами позже после его утверждения патриархом Московским и всея Руси Кириллом 28 апреля 2023 года. Пауза давалась Кураеву «для переосмысления своей позиции и возвращения на путь церкви».

В ноябре прошлого года богослов покинул Россию и уехал в Прагу.

22 декабря 2023 года Кураев был внесен в реестр иноагентов.

3 апреля 2024 года Вселенский патриарх Варфоломей восстановил его в священном сане.

Ранее Кураев заявил, что не откажется от гражданства России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами