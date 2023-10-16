Извергнутый из священного сана протодиакон Кураев объявил об эмиграции

Протодиакон Андрей Кураев, которого ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил священного сана, сообщил об эмиграции в Чехию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Что я умею? Писать, говорить, читать лекции. В России с этим все сложнее. Торжество хорового начала под руководством несмываемого регента. А в Европе, наверно, еще возможны мои публичные встречи и лекции. Так что это трудовая миграция. Надеюсь, что сезонная», — написал Кураев.

До этого Кураев заявил «Газете.Ru», что спокойно относится к указу главы РПЦ патриарха Кирилла о лишении его священного сана и не считает это «ужасной бедой». Он отметил, что не планирует подавать апелляцию, так как не стремится к возобновлению статуса диакона.

Ранее Андрей Кураев в своем блоге сообщил, что патриарх Кирилл подписал указ о лишении его священного сана. В указе говорится, что два года назад епархиальный суд города Москвы принял решение об извержении Кураева из Священного сана, однако на соответствующий указ был наложен мораторий «с целью предоставить время для переосмысления своей позиции». В документе говорится, что Кураев «не проявил ни на словах, ни в делах признаков покаяния». В результате действие моратория прекращается, и, согласно решению суда, Кураев лишается священного сана.

Ранее Кураев сообщил, что лишен священного сана по указу патриарха Кирилла.