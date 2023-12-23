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Бывший священник Андрей Кураев* заявил, что не откажется от гражданства России

Признанный иноагентом Кураев заявил, что не откажется от гражданства России

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Бывший протодиакон Русской Православной церкви, иноагент Андрей Кураев (признан в РФ иностранным агентом) заявил РИА Новости, что не намерен отказываться от российского гражданства.

Он подчеркнул, что никогда не ставил так вопрос и даже не задумывался о том, чтобы отказываться от паспорта РФ.

Комментируя свой новый статус иноагента, Кураев заверил, что у него «не было и не ожидается никаких грантов, источников финансирования», и отметил, что не участвует в политической деятельности «от слова никак».

Андрея Кураева окончательно лишили сана священника 28 апреля из-за высказываний «с признаками хулы» в адрес РПЦ.

6 ноября Андрей Кураев сообщил в соцсетях, что покинул Россию и сделал это в День народного единства. До этого он упоминал, что наемен перебраться в Чехию. За границей протодиакон намеревался «писать, говорить, читать лекции». Он попросил своих подписчиков о финансовой помощи, перечислив траты, которые ему предстоят из-за отъезда.

22 декабря министерство юстиции внесло Кураева в реестр иноагентов. В августе его штрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. Поводом стал его пост о событиях на Украине и Гражданской войне в России.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

*  признан в РФ иностранным агентом
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