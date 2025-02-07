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В России разработали проект об обязательной отработке для выпускников медвузов

Минздрав предложил штрафовать студентов медвузов за отказ от отработки
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Shutterstock

Минздрав России разработал проект закона об обязательном трудоустройстве выпускников медицинских вузов в медорганизации, выполняющие программу по обязательному медицинскому страхованию (ОМС). Об этом сообщило РИА Новости.

Законопроектом предполагается введение обязательного трудоустройства выпускников медицинских специальностей средних профессиональных образовательных учреждений и вузов в медицинские организации, участвующие в реализации программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, после завершения обучения за счет бюджетных средств сроком на три года.

За отказ от трудоустройства предлагается ввести штраф в двукратном размере затрат на обучение.

Документ также предполагает, что продолжение обучения по программам ординатуры будет возможно исключительно в рамках следующего целевого договора с тем же заказчиком.

В октябре зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина предлагала наладить в российских малых городах и поселках форму работы вахтовым методом, чтобы врачи приезжали работать туда.

Ранее Путин обратил внимание на дефицит врачей.

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