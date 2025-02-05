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В Госдуме оценили идею ввести обязательную отработку для выпускников медвузов

Депутат ГД Соломатина: выпускники медвузов не будут уклоняться от отработок
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Александр Кондратюк/РИА «Новости»

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина в беседе с «Ридусом» прокомментировала планы Минздрава РФ ввести обязательную отработку для обучавшихся на бюджете выпускников медицинских вузов и колледжей.

Как уточнили в ведомстве, в случае отказа молодому специалисту придется компенсировать затраты на обучение.

По мнению парламентария, хотя «штрафные санкции смогут как-то повлиять на человека», вряд ли уклонение выпускников от отработок будет массовым.

«Пока еще уклонение студентов-целевиков от своих обязанностей не очень распространено. Поверьте, это единичные случаи — при условии, что университет и лечебное учреждение выполнили обязательства», — сказала Соломатина.

Она добавила, что если образовательное учреждение или клиника не выполнили условия договора со своей стороны, то у молодого специалиста есть все основания избежать отработки.

В начале февраля «Коммерсантъ» сообщил, что Минздрав РФ планирует отправлять выпускников медицинских вузов и колледжей, обучающихся за счет бюджета, на обязательную отработку в государственные и частные клиники.

В случае если соответствующие поправки министерства к закону «Об образовании» будут приняты, то выпускников вузов обяжут отработать в медучреждениях минимум три года, а выпускников колледжей — два года. В противном случае специалисту придется компенсировать бюджетные затраты на обучение в двукратном размере.

Ранее в России нашли способ компенсировать недостаток врачей в малых городах.

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