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Крушение самолета в аэропорту Торонто попало на видео

Появилось видео с перевернувшимся в аэропорту Торонто пассажирским самолетом
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Arlyn McAdorey/Reuters

В сети распространились кадры с потерпевшим крушение в аэропорту Торонто пассажирским самолетом авиакомпании Delta Airlines. Видео сняли очевидцы случившегося.

В ролике можно заметить лежащий на летном поле перевернутый борт воздушного судна. У лайнера было оторвано крыло и хвостовая часть. Сотрудники экстренных служб на видео заливают самолет специальной пеной. Кроме того, на кадрах запечатлено, как пассажиры покидают борт.

Лайнер Bombardier CRJ-900LR потерпел крушение в аэропорту в ночь на 18 февраля. По предварительным данным, в момент взлета в самолете находилось 80 человек. Крушение лайнера произошло при посадке, экипаж перевернулся на взлетной полосе.

Согласно неподтвержденной информации, пострадали около 15 человек. Один ребенок и двое взрослых получили серьезные травмы. В местных СМИ появилась информация о том, что авария произошла из-за метели и сильного ветра. Скорость лайнера на момент посадки достигала 65 км/ч.

До этого в канадском Торонто международный аэропорт Пирсон возобновил прием и отправку рейсов после инцидента с перевернувшимся при посадке самолетом.

Ранее из перевернувшегося в Торонто самолета эвакуировали всех пассажиров.

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