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Из перевернувшегося в Торонто самолета эвакуировали всех

В Торонто из перевернувшегося самолета эвакуировали 80 человек
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Cole Burston/Reuters

Все люди, находившиеся на борту перевернувшегося в аэропорту Торонто самолета, были эвакуированы. Об этом сообщает CTV.

В авиакомпании Delta Airlines, которой принадлежит лайнер, уточнили, что речь идет о 76 пассажирах и четырех членах экипажа.

Инцидент с небольшим пассажирским самолетом Bombardier произошел около 14:45 (22:45 мск) в международном аэропорту Торонто. Во время посадки лайнер из Миннеаполиса с 80 людьми на борту перевернулся. После крушения на место прибыли экстренные службы. Все пассажиры самолета и члены экипажа были обнаружены. По последним данным, в результате произошедшего пострадали по меньшей мере 15 человек, трое из них, в том числе ребенок, находятся в критическом состоянии. Воздушная гавань временно прекратила работу. Точная причина крушения неизвестна, однако борт перевернулся во время метели с сильными порывами ветра. Его скорость на земле достигала около 65 км/ч, а на высоте была еще больше.

Ранее в Подмосковье самолет с пьяными пассажирами приземлился в реку.

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