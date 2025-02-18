Аэропорт Торонто возобновил прием и отправку рейсов после ЧП с самолетом

В канадском Торонто международный аэропорт Пирсон возобновил прием и отправку рейсов после инцидента с перевернувшимся при посадке самолетом. Об этом сообщается на странице воздушной гавани в X.

Согласно публикации, на устранение последствий ЧП экстренным службам потребовалось чуть более двух часов: вылеты и прилеты возобновились в 17:00 17 февраля (01:00 мск 18 февраля).

Инцидент с небольшим пассажирским самолетом Bombardier произошел около 14:45 (22:45 мск) в аэропорту Торонто. Во время посадки лайнер из Миннеаполиса с 80 людьми на борту перевернулся. После крушения на место прибыли экстренные службы. Все пассажиры самолета и члены экипажа были обнаружены. В результате произошедшего пострадали по меньшей мере 15 человек, трое из них, в том числе ребенок, находятся в критическом состоянии. Точная причина крушения неизвестна, однако борт перевернулся во время метели с сильными порывами ветра. Его скорость на земле достигала около 65 км/ч, а на высоте была еще больше.

Ранее появилось видео падения самолета на трассу в Бразилии.