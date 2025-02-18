Названа возможная причина ЧП с перевернувшимся самолетом в Торонто

В Канаде самолет Delta Airlines мог перевернуться при посадке в Торонто из-за сильного ветра. Об этом сообщает ABC News.

Телеканал отмечает, что точная причина ЧП пока неизвестна, но крушение произошло во время метели с сильными порывами ветра. Его скорость на земле достигала около 65 км/ч, а на высоте была еще больше.

Инцидент с небольшим пассажирским самолетом Bombardier авиакомпании Delta Airlines произошел около 14:45 (22:45 мск) в международном аэропорту Торонто. Во время посадки лайнер из Миннеаполиса с 80 людьми на борту перевернулся. После крушения на место прибыли экстренные службы. Все пассажиры самолета и члены экипажа были обнаружены. По последним данным, в результате произошедшего пострадали по меньшей мере 15 человек, трое из них, в том числе ребенок, находятся в критическом состоянии. Воздушная гавань временно прекратила работу.

Ранее самолет упал на автобус с людьми в Бразилии.