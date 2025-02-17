Криминалисты нашли следы крови и сосудов экс-мэра Самары и его супруги

Криминалисты обнаружили следы крови экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги в их квартире. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

В публикации отмечается, что криминалисты провели тщательные осмотры квартиры с использованием новейших методик, а также изъяли множество свободных и экспериментальных образцов для сравнительного исследования.

Также специалисты обнаружили частицы кровеносных сосудов, принадлежащие потерпевшим.

До этого сообщалось, что у внучки экс-мэра Самары Виктора Тархова Екатерины мог быть подельник, который повлиял на ее решение убить своих дедушку и бабушку.

7 февраля Екатерине Тарховой предъявили обвинения в двойном убийстве — дедушки и бабушки. В ходе расследования выяснилось, что обвиняемая заранее готовилась к совершению преступления. Девушка приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости для того, чтобы скрыть следы убийства. Обвиняемая отказалась от дачи показаний. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что тела экс-мэра Самары и его жены будут искать с помощью GPS-трекеров.