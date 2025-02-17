Суд оштрафовал блогера Варламова за отсутствие маркировки иноагента

Суд в Москве оштрафовал блогера Варламова за нарушение закона об иноагентах

Таганский суд Москвы оштрафовал блогера Илью Варламова (признан в РФ иностранным агентом) за публикации в сети без указания статуса иностранного агента. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

В публикации отмечается, что Варламов был оштрафован на 45 тысяч рублей по статье КоАП России «Нарушение порядка деятельности иностранного агента».

В декабре сообщалось, что Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу Варламова на то, что ему отказали в снятии статуса иностранного агента. В октябре Варламов обжаловал в Верховном суде отказ снять с него этот статус.

25 ноября прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в отношении Варламова по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах. По данной статье ему грозит до двух лет колонии. Варламова признали иностранным агентом 23 марта 2023 года.

Ранее сообщалось, что со службы доставки еды «Варламов. Есть» хотят взыскать долги.