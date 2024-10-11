Блогер Варламов подал жалобу в Верховный суд, требуя снять с него статус иноагента

Блогер Илья Варламов (признан в РФ иностранным агентом) обжаловал в Верховном суде России отказ снять с него статус иностранного агента. Об этом, ссылаясь на пресс-службу Верховного суда, сообщает РИА Новости.

По словам собеседницы агентства, в высшую судебную инстанцию страны поступила жалоба, отправленная Варламовым Ильей Александровичем.

Дата рассмотрения жалобы блогера пока не назначена.

11 октября сообщалось, что телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявили в международный розыск в рамках уголовного дела об оправдании терроризма.

В ночь на 17 сентября стало известно, что Лазарева обжаловала в суде статус иноагента и получила отказ. Отмечалось, что она считает невозможным вести деятельность из-за статуса иноагента.

10 октября стало известно, что публицист Евгений Понасенков (признан в РФ иностранным агентом) был признан иностранным агентом за получение зарубежного финансирования через издательство АСТ.

Ранее Роскомнадзор объяснил маркировку исполнителей-иноагентов на музыкальных сервисах.