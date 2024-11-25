Против Ильи Варламова возбудили уголовное дело

Против российского блогера Ильи Варламова (признан в РФ иностранным агентом) возбудили уголовное дело, сообщила прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

После проверки дело завели по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах.

По данной статье блогеру грозит до двух лет колонии. Известно, что в настоящее время Варламов живет за границей.

14 августа Второй кассационный суд общей юрисдикции Москвы отказал Илье Варламову в снятии с него статуса иноагента. Минюст РФ внес блогера в реестр иноагентов в марте 2023 года. По данным ведомства, Варламов распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике», а также получал поддержку от зарубежных источников.

В октябре Варламов обжаловал в Верховном суде России отказ снять с него статус иностранного агента.

Ранее Роскомнадзор объяснил маркировку исполнителей-иноагентов на музыкальных сервисах.