В Госдуме предложили проводить в школах занятия о вреде вейпов

В Госдуме призвали Минпросвещения ввести в школах занятия о вреде вейпов

Фракция КПРФ в Госдуме рекомендовала Минпросвещения России организовать в школах цикл занятий «О вреде вейпов». Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что КПРФ рекомендует проводить в общеобразовательных организациях во всех субъектах РФ в рамках цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном» занятия на тему: «О вреде вейпов». Депутаты также предлагают проинформировать учащихся о принятых законах в РФ по ограничению продажи вейпов несовершеннолетним.

3 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон, увеличивающий административные штрафы до 2 млн рублей за продажу детям табака, вейпов и кальянов. В конце января Совет Федерации одобрил соответствующую инициативу.

Депутаты Госдумы ранее выступили с законодательной инициативой о запрете на производство и продажу в России вейпов и другой связанной с ними никотиносодержащей продукции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме оценили, нужны ли российским детям рехабы для зависимых от вейпинга.