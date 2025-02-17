В воронежском изоляторе трое украинцев устроили голодовку

В Воронеже трое украинцев устроили голодовку в изоляторе, чтобы их не выдворяли на родину — они не хотят вступать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Украинцы попали в российский ИВС 5 февраля. Они незаконно проникли на территорию страны. Весной их должны отправить обратно на Украину, однако мужчины не хотят туда возвращаться из-за возможного риска попадания в ряды украинской армии.

«Несколько дней назад они объявили голодовку и отказываются принимать какую-либо еду, некоторые даже готовы не пить — все из-за нежелания быть выдворенными на Украину», — сообщает источник.

Издание Onet сообщало, что все больше украинских военных самовольно покидают зону боевых действий. По данным источника, на некоторых участках фронта дефицит личного состава составляет 50%. До этого издание Politico писало, что массовые случаи дезертирства среди украинских военнослужащих стали политической проблемой для Украины, власти которой пытались доказать президенту США Дональду Трампу целесообразность дальнейшей американской помощи стране.

Ранее в Раде сообщили об увеличении количества дезертиров в рядах ВСУ.