Все больше украинских военных самовольно покидают зону боевых действий, пишет издание Onet.

Авторы публикации отмечают, что на некоторых участках фронта дефицит личного состава составляет 50%, его можно ощутить и на учебных полигонах в Польше, где проходит подготовка украинских военных.

«У нас сейчас в окопах должно по идее сидеть 90 человек, потому что именно столько должно быть в роте. А их всего 20», — поделился один из бойцов ВСУ.

Он также добавил, что в рядах украинской армии отсутствует ротация.

До этого издание Politico писало, что массовые случаи дезертирства среди украинских военнослужащих стали политической проблемой для Украины, власти которой пытались доказать президенту США Дональду Трампу целесообразность дальнейшей американской помощи стране.

Ранее в бригаде ВСУ «Анна Киевская» появился спецотдел для поиска дезертиров.