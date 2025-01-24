В Раде сообщили об увеличении количества дезертиров в рядах ВСУ

Количество дезертиров в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросло после введения в действие закона о добровольном возвращении военнослужащих, которые впервые покинули свою часть. Об этом сообщил Роман Костенко, секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, передает издание «Страна.ua».

«Я общался с представителями наших элитных подразделений, включая десантно-штурмовые войска и морских пехотинцев, и выяснил, что случаи самовольного оставления частей увеличились на 60%. Солдаты, по-видимому, решили, что раз это разрешено, они могут воспользоваться своим правом», — сказал Костенко.

Национальный аналитический ресурс Украины «Опендатабот», который занимается сбором и анализом официальных данных, 16 декабря сообщил, что количество уголовных дел, возбужденных по статье «дезертирство» в 2024 году, по сравнению с 2023 годом возросло в 3,7 раза, в то время как по статье «самовольное оставление части» – в 3,3 раза.

В конце прошлого года Верховная рада Украины одобрила закон о добровольном возвращении на военную службу тех, кто впервые самовольно покинул свои части или дезертировал. Отмечается, что таким военнослужащим будут возобновлены денежные выплаты, также они будут обеспечены продовольствием, вещами и другими необходимыми ресурсами, сохраняя при этом льготы и социальные гарантии.

Ранее на Украине предложили отправлять военных за границу ради привлечения помощи.