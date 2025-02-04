Массовые случаи дезертирства среди украинских военнослужащих стали политической проблемой для Украины, власти которой пытались доказать президенту США Дональду Трампу целесообразность дальнейшей американской помощи стране. Об этом пишет европейское издание Politico.

Отмечается, что в условиях стремительного наступления российских войск возникают трудности с набором новобранцев в ряды Вооруженных сил Украины, растет число плохо обученных и уставших бойцов, которые самовольно оставляют места службы.

Авторы статьи отметили, что для Трампа это еще один аргумент в пользу прекращения помощи Вашингтона Киеву, против которой он неоднократно высказывался до своей победы на выборах президента.

Британская газета The Guardian писала, что украинская армия переживает «кризис дезертирства», тысячи военнослужащих покидают свои подразделения.

21 января Трамп заявил, что Соединенные Штаты потратили на оказание военной помощи Украине на $200 млрд больше, чем другие страны НАТО. 22 января американский лидер не исключил возможность полного прекращения поставок оружия республике.

Ранее в бригаде ВСУ «Анна Киевская» появился спецотдел для поиска дезертиров.